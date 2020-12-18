Elif Çakır: Erdoğan, ‘HDP’nin kapısına kilit vurulmalıdır’ diyecek mi?

Öyle görünüyor ki AK Parti içinden kim hukuk, demokrasi, adalet derse MHP liderinin radarına girecek, hışmına uğrayacak!

Sizin de dikkatinizi çekiyor mu, Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP sık sık AK Parti’den birilerini hedef alıyor, had bildiriyor, ayar veriyor, AK Parti de sürekli alttan alıyor. AK Parti’nin MHP’den herhangi bir siyasetçiyi hedefe aldığını gördünüz mü? İttifak ortaklığında AK Parti daima nezaketi koruyan, MHP’ye sürekli övgüler yapan, kıymet bilen, minnettarlık gösteren taraf!

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Şimdi bakalım ne olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli’nin gönlünü alan, Cumhur İttifakı’nın önemine, anlamına dair bir açıklama yapacak mı? Erdoğan, AK Parti iktidarının reformist dönemlerinde, siyasi partilerin kapatılmasını demokratik bulmadığı yönünde yaptığı açıklamalarıyla ters düşerek “Sayın Bahçeli haklıdır, HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır” diyecek mi?

Elif Çakır’ın yazısı