Elif Çakır: Ekrem Yeter davası FETÖ davalarında ‘at izini it izinden’ ayırmak için emsal teşkil edecek

FETÖ davalarında büyük mağduriyetler oluşmasının en önemli nedeni ‘irtibat ve iltisak’ kriteridir.

İşte Ekrem Yeter’in davası bu bağlamda oldukça önemlidir.

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Çünkü, bu karar istinafta da beraatla kesinleştiğinde pek çok mağduriyetin giderilmesi için emsal oluşturacaktır.

FETÖ davalarında ‘at izini it izinden’ ayırmak için emsal teşkil edecek olan Ekrem Yeter davasına böyle bakılmadı. Bilakis kamuoyunun tepkisi oldukça sert oldu.

Neden?

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Malum Ekrem Yeter sıradan bir isim değil. AK Parti’nin kurucularından olan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı: Bir hukuk mağduru için daha adalette tecelli etti denilmeyip, “Arınç YİK üyesi olduğu için, Yeter’de onun damadı olduğu için mahkeme beraat kararı verdi” diyerek tepki gösterilmesi bu yüzden.

Ekrem Yeter’e isnat edilen suçlardan daha hafifleri yüzünden cezaevinde mahkum olan çok insan var. Onlar cezaevlerinde iken Yeter’in berat etmesine tepki gösterilmesi bu aşamada doğaldır.

Elif Çakır’ın yazısı