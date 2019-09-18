Elif Çakır: Dört bakanın Yüce Divan olayı 10 yıllar sonra bile kapanmayacak

Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar AK Parti’li yetkililer her platformda ‘yolsuzluğa, rüşvete asla müsamaha göstermeyeceklerini ve bunun gereğini yapacaklarını’ söylediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu’nun aralarındaki ilk ciddi kırılma sebebi dört bakanın Yüce Divan meselesidir. Ahmet Davutoğlu’nun Erdoğan ile aralarındaki ikinci ciddi kırılma sebebi ise Davutoğlu’nun bu tür yolsuzlukların önlenebilmesi için açıkladığı ve yasalaştırmak istediği ‘Kamuda Şeffaflık Paketi’ oldu.

Reklam

Elif Çakır’ın yazısı