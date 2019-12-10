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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Dolandırıcılığın d’si Davutoğlu’nun, Babacan’ın ve Mehmet Şimşek’in üzerine oturabilir mi?

Erdoğan, AK Parti tabanına dahi kabul ettirmekte zorlandığı “Şehir Üniversitesi operasyonunu” savunmak için Ahmet Davutoğlu’nu, Ali Babacan’ı ve Mehmet Şimşek’i “Halk Bankası’nı dolandırmaya kalkışmakla” suçladı.

Erdoğan’ın yaptığı bu açıklamaya göre, “malum zat” olan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek bir kamu bankasını dolandırmaya kalkışmışlar!

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Bırakın bir kamu bankasını dolandırmaya kalkışmayı, yolsuzluğun y’si, dolandırıcılığın d’si Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın ve Mehmet Şimşek’in üzerine oturabilir, böylesi bir kara leke bu isimlerin alınlarına yapışabilir mi?

Elif Çakır’ın yazısı

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