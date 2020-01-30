Elif Çakır: Depreme hazırlanmak için harcanmayan paraların Kanal İstanbul için harcanmasına karşı çıkılır

Uzmanlar depremde yıkılan binaların yönetmeliğe uygun yapılmadığını açıkladılar.

Hakkını teslim etmek gerekir ki devlet deprem bölgesine anında ulaştı. İlk müdahaleler konusunda oldukça iyiydi. Kimse de devleti müdahale konusunda geç kalmakla, koordinasyonsuzlukla falan suçlamadı. Herkes hakkını teslim etti.

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Ancak 18 yıllık AK Parti iktidarına haklı itirazlar yapıldı. Ancak kimse AK Parti’ye “neden depremi önlemediniz, durdurmadınız” demedi. Ama “Depreme yönelik ne yaptınız, hangi önlemleri aldınız. Bu çürük binalar nasıl yapıldı?” sorusunu sordu.

Bu sorulara verilecek yanıt “Depremi durdurma şansınız var mı, böyle bir imkân zaten söz konusu değil” olmamalıydı.

18 aylık iktidara sorulmaz ancak 18 yıllık iktidara “Deprem için ne yaptınız” sorusu da “Japonya’da 8-9 şiddetindeki bir depremde kimsenin burnu kanamıyorken, burada insanlar neden ölüyor?” sorusu da hatta daha fazlası da sorulur.

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Şehirlerimizi depreme hazırlamak için harcanmayan paraların deprem durumunda ekstra riskler üreteceği söylenen Kanal İstanbul için harcanmasına karşı da çıkılır.

Elif Çakır’ın yazısı