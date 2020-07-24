Elif Çakır: Demek ki sistem Türkiye’yi uçurmadığı gibi iyi de çalışmıyor

Sayın Erdoğan değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemize hangi kazanımları sağladığını, madde madde, somut verilerle anlatmadı.

Bunlar anlatılmadı. Sayın Erdoğan şunu söyledi: “Biz yaptık öyleyse ‘en doğrusu budur’ gibi bir inatlaşmaya girmiyoruz. Bu yönetim sisteminin daha iyisini, daha efdalini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime gönlümüz de siyasetimiz de açıktır.”

Reklam

Demek ki sistem Türkiye’yi uçurmadığı gibi iyi de çalışmıyor. İkinci yılında sistemin sahiplerinin gönülleri de siyasetleri de ‘daha iyisine, daha efdaline‘ açık.

Elif Çakır’ın yazısı