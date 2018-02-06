Elif Çakır: Dalkavukluğun da bir sınırı var

Konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme gelmiş.

Şundan dolayı.

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Külünk’ün teklifi AK Parti grubunda. Grup genel kurulunda görüşülüp onaylanması gerekiyor ki, teklif TBMM Başkanı’na verilebilsin, resmen Meclis’e gelsin.

Dalkavukluğunda bir haddi, hududu, kırmızı çizgisi, bir sınırı var.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan tek kelime ile mevzuyu kapatmış:

“Olur mu öyle şey?”

Ki, böylesi saçmalık için iki kelime edilmezdi.

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben “gazilik unvanı” teklif saçmalığının böyle sonuçlanacağını, Erdoğan’ın buna tepki göstereceğini, hatta konunun konuşulmasına dahi izin vermeyeceğini, kestirip atacağını biliyordum.

Elif Çakır’ın yazısı