Elif Çakır: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gece yatarken bekçi düdüğü duymak’ isteği

Bekçilere polislerin kullanabileceği yetkileri veren ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi’ TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Söz konusu kanun teklifine göre artık bekçiler:

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Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Makul bir gerekçeyle ‘durdurma’ yetkisini kullanabilecek, kimlik ve diğer belgeleri isteyebilecek.

20 Temmuz 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutköy Polis Akademisi’nde yaptığı konuşmada şöyle demişti:

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“Cumhurbaşkanımızın ‘Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum’ isteği ve talimatı üzerine bekçi alımlarına başladık. 2016 yılından bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçi göreve başladı. 7 bin bekçi alımı için planlamaları yaptık, 10 bin kişilik daha kadro ihdas edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘gece yatarken bekçi düdüğü duymak’ isteği aklıma bütün bunları getirince, bunun nostaljik bir istek olduğunu düşünmüştüm…

Elif Çakır’ın yazısı