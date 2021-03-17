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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Bu hükümet sisteminde ekonomi uçuyor ama uçuruma doğru

Türkiye’nin ekonomisini uçuracağını vaat ettikleri hükümet sisteminde ülkenin ekonomisi uçuyor ama uçuruma doğru… Mesela salgında bütün dünya devletleri vatandaşlarına yardım yapmak için İBAN numaralarını isterken, bu hükümet sisteminde bizim hükümet yetkilileri vatandaşlarına İBAN numarası verdi ki devlete bağış yapsınlar diye!!

Yine ekonomik istikrarı sağlayacak dedikleri bu hükümet sisteminde ekonomideki açığı kapatmak için çözüm olarak ‘kuyumcular 500 gram altın’ versinler önerisini çıkarttılar!

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Aslında ekonomik krizden çıkmak kolay, yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi de kolay. AK Parti hükümeti ülkede hukuka dönmeye karar verecek. Kolay ama AK Parti için zor tabii ki!

Elif Çakır’ın yazısı

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