Elif Çakır: Bu bürokrat arkadaş devlet adamlığına yakışmayan tavırlarıyla ne yapmak istemektedir?

Yine bu Alparslan Akınca isimli bürokrat,“16 yıllık AK Parti döneminde neden bir beste, sanat eseri çıkartamadık” falan diye kafa yorup, bir politika, proje üreteceğine, ya da önüne gelen proje dosyalarını falan okuyup ‘işe yarar ne var’ diye bakacağına, oturmuş Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin sosyal medya hesabının altına “Bu millet senin ne olduğunu biliyor” yorumları döktürüyor.

Bu durumda, sormak lazım bu bürokratımıza “Tamam, diyelim ki bu millet Muharrem İnce’yi görüyor da… Bu millet oturduğu o makama yakışmayacak tavırlar içindeki devletin bürokratını görmüyor mu peki?”

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Sayın Devlet Bahçeli’nin üslubuyla soralım hadi:

Bu bürokrat arkadaş, devlet adamlığına yakışmayan bu hal hareket ve tavırlarıyla ne yapmak istemektedir?

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AK Partili bu bürokratın bu yazdıklarına bakan toplum, seçmen ne düşünür? AK Parti’ye liyakat ve ehliyet sahibi kişilerle çalışmıyor eleştirisi getirenleri haklı çıkartmaz mı?

Devlet içindeki yozlaşmayı, çürümeyi ortaya koymaz mı?

Çok basit bir soru:

Bu arkadaş CHP’li bir bürokrat olsaydı nasıl bir tepkiyle karşılaşırdı?

Elif Çakır’ın yazısı