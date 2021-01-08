Elif Çakır: Boğaziçi kalitesini yakalamayan iktidar kendi adamını rektör yaparak meseleyi çözüyor

Kalite tutturamayan AK Parti iktidarı gözünü kaliteli kurumlara dikiyor ve oraları ele geçirmeye, o kurumlarda tahakküm oluşturmaya, o kurumlarının başına en partizan adamlarını getirerek ‘kurumları kendileştirmeye’ çalışıyor.

AK Partili Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör yapılmasının başka bir nedeni yok. Açtırdığı üniversitelerde Boğaziçi kalitesini yakalamayan AK Parti iktidarı kendi adamını rektör yaparak meseleyi çözüyor! Mesele bundan ibarettir.

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Kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen, öğrencilerin bütün feryatlarına rağmen geri adım atmaması bu yüzden.

Medyada böyle, devlet kurumları böyle, yargıda böyle…

AK Parti medyada sağlıklı bir zihniyet dönüşümüne öncülük etmek yerine, geçmiş dönemde kendisini eleştiren medya kurumlarını ele geçirmeyi tercih etti. Liyakat ve ehliyet sahibi akademisyenlerini rektör yapmak yerine yetersiz akademisyenlerini rektör yapabilmek için kanunlarla oynadı. Normal şartlarda doçent, profesör unvanı alamayacak partileri için standartları düşürdü. Hiçbir akademik makalesi olmayan isimler rektör yapıldı.

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Elif Çakır’ın yazısı