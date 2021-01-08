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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Boğaziçi kalitesini yakalamayan iktidar kendi adamını rektör yaparak meseleyi çözüyor

Kalite tutturamayan AK Parti iktidarı gözünü kaliteli kurumlara dikiyor ve oraları ele geçirmeye, o kurumlarda tahakküm oluşturmaya, o kurumlarının başına en partizan adamlarını getirerek ‘kurumları kendileştirmeye’ çalışıyor.

AK Partili Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör yapılmasının başka bir nedeni yok. Açtırdığı üniversitelerde Boğaziçi kalitesini yakalamayan AK Parti iktidarı kendi adamını rektör yaparak meseleyi çözüyor! Mesele bundan ibarettir.

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Kamuoyunun bütün tepkilerine rağmen, öğrencilerin bütün feryatlarına rağmen geri adım atmaması bu yüzden.

Medyada böyle, devlet kurumları böyle, yargıda böyle…

AK Parti medyada sağlıklı bir zihniyet dönüşümüne öncülük etmek yerine, geçmiş dönemde kendisini eleştiren medya kurumlarını ele geçirmeyi tercih etti. Liyakat ve ehliyet sahibi akademisyenlerini rektör yapmak yerine yetersiz akademisyenlerini rektör yapabilmek için kanunlarla oynadı. Normal şartlarda doçent, profesör unvanı alamayacak partileri için standartları düşürdü. Hiçbir akademik makalesi olmayan isimler rektör yapıldı.

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Elif Çakır’ın yazısı

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‘Kayyım rektör’ protestosu: Adliyeye sevk edilenler serbest

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ü protesto ettiği için gözaltına alınan öğrenciler İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Öğrencilerin ifade işlemi bittikten sonra savcı Edip Şahiner iki öğrenciyi tutuklama istemiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk etti, 20 öğrencinin adli kontrol şartıyla bir öğrencinin de herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakılmasına karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği, iki öğrenci hakkında tutuklama istemiyle ilgili ve adli kontrolün ne şekilde uygulanacağı ile ilgili karar verecek.