Elif Çakır: Bir Naci Ağbal olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitse…

Mesela diyorum, AK Parti’de başka bir Naci Ağbal olsa (kim kahraman olmak istemez değil mi?) Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitse…

Ülkemizin adalet sorunlarıyla ilgili bir sunum yapsa, adalet sorunlarını anlatsa…

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Binlerce KHK mağduru olduğunu söylese…

Türkiye’nin ‘Çin aşısına’ mahkum edildiğini, bunun güçlü Türkiye’ye yakışmadığını söylese…

Bir Naci Ağbal daha çıksa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gitse ülkemizde her üç vatandaştan birinin işsiz olduğuna dair sunum yapsa…!

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Sonra bizler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bütün bu vahim ülke gerçeklerini büyük bir şaşkınlıkla dinlediğini, sonra çok öfkelendiğini öğrensek…

Ne dersiniz?

Ülkemizde bir şeyler değişir mi?

Elif Çakır’ın yazısı