Elif Çakır: Bir hikayenin güzel başlaması mı önemli olan nasıl bittiği mi?

İktidar siyasetçileri elbette ki Şehir Üniversitesi’nin kapatılma kararını savunacaklar, bu kararın hukuki olduğunu söyleyecekler.

Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasının hukuki değil siyasi bir karar olduğu, üniversitenin hangi gerekçeyle kapısına kilidin vurulduğu bütün ülkenin bildiği bir gerçektir. Şehir Üniversitesi’nde deyim yerindeyse tam bir ‘kral çıplak’ durumu var.

Evet, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Şehir Üniversitesi’ni kapattı. Ancak Şehir Üniversitesi öyle kapalı kapılar ardında boğulmaya çalışılmadı, göstere göstere boğuldu…

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Dün gece yarısı Şehir Üniversitesi’nin kapatan kararın altına attığı imza ile Sayın Erdoğan tarihe nasıl bir isim mirası bırakacak?

Bütün bu hukuksuzluklara ses çıkartmayan AK Partili milletvekilleri çocuklarına, torunlarına nasıl bir isim mirası bırakmış oluyorlar?

Bir hikâyenin güzel başlaması mı önemli olan nasıl bittiği mi?

Elif Çakır’ın yazısı