Elif Çakır: Bahçeli’nin gücü Türkiye’yi erken seçime götürmeye yetmiyor

Muhalefet partileri sabah akşam erken seçim çağrılarında bulunsa TBMM’de 5’te 3 çoğunluğu sağlayamayacakları için erken seçim kararı alamayacaklar! Teknik olarak aslında AK Parti ve ortağı MHP için de aynı seçenek söz konusu? Onlar da isteseler Türkiye’yi erken seçime götüremez. Çünkü erken seçim kararı TBMM’den çıkacaksa 360 milletvekilinin oyu gerekiyor ki AK Parti ve MHP’nin sayısı bile yetmiyor. Şunu diyebilirsiniz erken seçim kararına muhalefet partileri hayır mı diyecek? Tabii ki demez ben sadece işin teknik kısmından bahsediyorum.

Diyelim ki Sayın Bahçeli etik davrandı, sorumluluk hissetti ve erken seçim çağrısında bulundu. Türkiye’yi daha önce üç kez erken seçime götüren (2002, 2007, 2015) Sayın Bahçeli’nin bu sistemde gücü Türkiye’yi erken seçime götürmeye yetmez, yetmiyor.

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Elif Çakır’ın yazısı