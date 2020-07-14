Elif Çakır: Ayasofya’nın camiye çevrilmesi iktidarın bu ihtiyaçlarına cevap verecek mi?

Ama ağır ekonomik sıkıntılar var, Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretemiyor, bir gelecek vaat edemiyor, toplumun geniş kesimlerine yayılan adalet sorunları var, AK Parti açısından işler yolunda gitmiyor, dolayısıyla AK Parti iktidarına farklı gündemler lazım.

Yeni partiler kuruldu, şu veya bu çapta oy kaybı açık; eldeki seçmeni tutacak heyecanlar lazım. Dışarıdan gelecek eleştirilere meydan okuyarak ‘yedi düvele karşı dik durma’ duygusu da lazım…

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Bunlar iktidara lazım, hepsine iktidarın ihtiyacı var ama bakalım Ayasofya’nın camiye çevrilmesi iktidarın bu ihtiyaçlarına cevap verecek mi? Bakıp göreceğiz.

Elif Çakır’ın yazısı