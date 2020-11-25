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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Arınç’ın sözlerinde Erdoğan ve Gül’ün sözleriyle çelişen bir taraf var mı?

Adalet Bakanı Gül’ün hakimlere ve savcılara “bırakın adalet yerine gelsin, isterse kıyamet kopsun” sözlerinin üzerinde dumanlar tütüyorken, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç çıktı ve özetle şunları söyledi: “Ey, hakim ve savcılar, Osman Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmesi lazım. 10 sene sonra pardon denilecekse bu adalet mi Allah aşkına. Böyle iddianamemi yazılır, çocuk yazmaz bunları. Selahattin Demirtaş tahliye edilmelidir. Selahattin Demirtaş’ın Devran isimli kitabını okudum. Okuyun, Kürtleri çok iyi anlayacaksınız.”

Şimdi ne var bu sözlerde? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün sözleriyle çelişen, çatışan bir tarafı var mı?

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Sayın Arınç’ın sözlerinin aksini söylemek, sözlerine katılmamak mümkün mü?

Sayın Arınç’ın istifasını kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tavrıyla ne demek istiyor?

Reform diyoruz ama sözde mi demek istiyor?

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Elif Çakır’ın yazısı

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