Elif Çakır: Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü kınadığımı belirtmek isterim

Uyulması gereken etik ilkeler mevzuatında yazıyor.

Diyelim ki, polis Merve Demirel’in dokunulmaması gereken yerine dokundu, bunun da yasalarda mevzuatlarda yeri yok. Peki bu durumda, bu ülkenin ahlaki değerlerini, geleneklerini bilen o polis, yazılı olmayan ahlaki bir kuralı ihlal etmiş olmuyor mu?

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Merve Demirel’e geçmiş olsun derken, “Babası FETÖ’cü”, yani hak ediyor?! Anlamında açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü kınadığımı belirtmek isterim.

Görüntüde, bütün deliller cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen polis memurunun lehine veya aleyhinde olabilir, polis memuru suçlu olabilir. Ya da gerçekten masum olabilir. Önümüzde ciddi bir sınav var. Ve bu sınavda çoğumuzun çocuğu yaşında olan üniversite öğrencisi bir kız söz konusu. Ya devlet adil bir yargılamanın yapılmasına öncülük edecek ve bu kızını bağrına basacak. Ya da geçmişte olduğu gibi devletine küskün gençler üretecek.

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Elif Çakır’ın yazısı