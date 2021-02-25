Elif Çakır: Albayrak’ı görevden alınca eleştirilerin biteceğini düşünmüştü; bitmediği gibi kendisine yöneliyor

104 günde ne değişti sorusunun bir tek cevabı kalıyor, o da şudur:

Sayın Erdoğan Berat Albayrak’ı görevden alınca eleştirilerin biteceğini düşünmüştü. Albayrak üzerinden ifade edilen ‘kötü ekonomi yönetimi’ eleştirileri de sona erecekti…

Reklam

‘Metal Yorgunluğu’ tartışmalarına bir kez daha bakmak gerekiyor bu bağlamda. Çok benziyor…

Yıpranmış veya öyle saydığı isimleri geri çekerek kendisinin eleştirilmesini önlemek istemişti…

Fakat Albayrak’ı tasfiye etmekle Albayrak üzerinden yapılan eleştiriler bitmedi: Merkez Bankasının eksiye düşen rezervleri nasıl harcanmıştı mesela?

Reklam

Madem ‘acı ilaç’ gerekiyor, ekonomiyi hasta yatağına düşüren sadece Albayrak mıydı?

Albayrak’ı kim o makama getirip, bu kadar yetkiyi vermişti?..

Baktı ki Erdoğan, Albayrak parantezini kapatmak yetmiyor eleştiriler bitmediği gibi kendisine yöneliyor…

“Albayrak da iyiydi, hem çok iyiydi” diyerek kendi iktidarının Albayrak dönemini de övdü, sahip çıktı.

Elif Çakır’ın yazısı