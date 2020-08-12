Elif Çakır: AK Parti’nin geçmişte tıkanıp kalmasının bir fotoğrafı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’a göre bir ülkenin ‘refah düzeyinin’ en önemli göstergesi o ülkedeki ‘çamaşır makinası, bulaşık makinası ve buzdolabı’ üretim ve satışındaki artışlar!

Evlere 60 yıl önce yani ‘eski Türkiye’de’ girmeye başlayan beyaz eşya için bugünün yani 2020 Türkiye’sinde vatandaşların kendilerine minnet duymasını istiyorlar!

Reklam

Yönettiği ülkenin refah düzeyini ‘beyaz eşya’ üzerinden açıklayan bir siyasi parti, eğitimli, şehirli gençlere ulaşabilir mi? Bu vizyonla eğitimli, şehirli gençlere ulaşabilir mi?

Beş yıldır Batı’ya kaptırdığı parlak beyinler refah düzeyini ‘beyaz eşya’ üzerinden açıklayan bir siyasi partinin yönettiği ülkesine döner mi? 24 bin lira maaş değil 50 bin lira maaş vereceğini söylese Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Batı’ya giden bilim insanlarını geriye getirebilir mi?

Bu geleceğe dair bir şey söylemeyen, yarına dair umut vaat edemeyen AK Parti’nin geçmişte tıkanıp kalmasının bir fotoğrafıdır.

Reklam

Elif Çakır’ın yazısı