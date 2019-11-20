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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: AK Parti’nin en büyük handikaplarından biri içinde bulunduğu durum

AK Parti’nin en büyük handikaplarından biri içinde bulunduğu durum. İktidara geldiği 2002’den 2011 yılına kadarki döneminde, Türkiye’nin adalet, demokrasi, hukuk, ekonomi gibi alanlarda attığı reformist adımlar “eski Türkiye” ile mukayese ediliyordu ve yaptığı her güzel adım hanesine artı olarak yazıyordu.

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Şimdi ise kendi reformist dönemleriyle mukayese edilen, demokrasi, adalet, temel hak ve özgürlüklerle ilgili kendi söylem ve yaptıklarıyla mukayese edilen bir AK Parti var.

Dünün sorunlarını çözen, bugünün ise oluşan yeni sorunların müsebbibi olan bir AK Parti var.

Bugün AK Parti bir şey söylediğinde bir de fiiliyatta ne yaşanıyor diye bakılıyor.

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Elif Çakır’ın yazısı

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