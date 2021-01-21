Elif Çakır: AK Partililere dostça sormak istiyorum; oluşturduğunuz bu tablodan memnun musunuz?

Ne kadar hazin değil mi? AK Parti güzel başlattığı hikayesini güzel bir şekilde taçlandırabilirdi.

İktidar sınavlarını güzel bir şekilde verebilirlerdi. Hikayelerini güzel bir şekilde devam ettirebilirlerdi… Böylesi bir seçenek de mümkündü. Dindar insanlar olarak tarihe güzel bir şekilde geçebilirlerdi.

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Bugün AK Parti denildiğinde, AK Partili siyasetçiler denildiğinde akla ne geliyor? Hakkaniyetli, adaletli, vicdanlı oldukları mı? Yoksa adaletsizlik, hukuksuzluk gibi olumsuz özellikler mi geliyor akla.

Müsaadenizle AK Partililere dostça sormak istiyorum.

Devri iktidarınızda gazeteciler hedef gösteriliyor, savcılar tehdit ediliyor, siyasetçilerin kafaları, gözleri patlatılıyor. Ve sizler derin bir sessizlik içindesiniz. Hiçbir şey yaşanmıyor gibi davranıyorsunuz. Ne adına?

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Nasıl bir bilinçle ve hangi taahhütlerle iktidara gelmiştiniz? Medyasıyla, siyaset tarzıyla, ekonomisiyle, eğitimiyle, adaletiyle, hukukuyla ortaya nasıl bir Türkiye tablosu koydunuz?

Oluşturduğunuz bu Türkiye tablosundan memnun musunuz? Mutlu musunuz?

Elif Çakır’ın yazısı