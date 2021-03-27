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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: AK Parti’de çöküş başlamasaydı lebalep kongreler yapmaya ihtiyaç duyar mıydı?

AK Parti’nin gerçekten oyları erimemiş olsaydı, AK Parti’de çöküş başlamasaydı… AK Parti böylesi lebalep kongreler yapmaya ihtiyaç duyar mıydı?

AK Parti hala güçlülük propagandası yapmaya, gövde gösterisi yapmaya lüzum hisseder miydi?

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Zaten güçlü olan “ben güçlüyüm” diye gösteri yapmaya ihtiyaç duyar mı?

Gündüz ‘lebalep’ kongreler yapan, salonu dolduran kalabalıklardan mutlu olan, partililerine geldikleri için teşekkürler eden AK Parti lideri Erdoğan, akşam bu kez Cumhurbaşkanı olarak halkın karşısına çıkıyor, salgın tedbirlerinden bahsediyor, daha da önemlisi, tedbirlere çok iyi uymadığı için millete sitemler ediyor!

Bu Erdoğan’a, AK Parti’ye olan sempatiyi mi öfkeyi mi artırır?

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Elif Çakır’ın yazısı

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Dink davası: Son sözler neydi? Kimler beraat etti, kimler ne ceza aldı?

Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 131’inci duruşmasında mahkeme hükmü açıkladı. Davanın rütbeli kamu görevlisi sanıklarından Engin Dinç, Celalettin Cerrah, Ahmet İlhan Güler ve Reşat Altay hakkında düşme ve beraat kararı verildi.