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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: AK Parti, ülkeyi 2002 şartlarına döndürmeye ahdetmiş gibi

Tek kişilik hükümet sistemi olunca işte böyle oluyor. Çünkü cumhurbaşkanının istediğini bir gecede görevden alma yetkisi var. Bunun başka bir cevabı yok. Böyle olunca kurumlar, kurallar tek kişinin tavırlarına, duygularına göre şekil alıyor.

Sayın Erdoğan’ın Sayın Ağbal’ı görevden alması için mantıklı hiçbir nedeni olmayabilir. Gerçekten de çok basit bir sebep olabilir. O an için Sayın Ağbal’a kızmıştır ve görevden almıştır.

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Bütün yetkiler tek elde toplanmamış olsaydı, kurumlar, kurallar tek kişinin tavırlarına, duygularına göre şekillenmezdi.

Bir de şu var:

Aylara değil, sadece son haftada yaşananlara bakıldığında ortaya şöyle bir fotoğraf da çıkıyor. 2002 yılında ekonomisi çökmüş, hukuk alanında ağır sorunların olduğu bir Türkiye devralan AK Parti, ülkeyi 2002 Türkiye’sinin şartlarına döndürmeye ahdetmiş gibi. Nasıl bir Türkiye devraldıysa öyle bir Türkiye!

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Elif Çakır’ın yazısı

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