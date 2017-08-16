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Elif Çakır: AK Parti tabanında bir rahatsızlık olduğu gerçek

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AK Parti tabanında bir rahatsızlık olduğu gerçek. Tabanda AK Parti’ye yönelik bir değişim talebi olduğu da muhakkak.  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘halkın şikayeti’ dediği de bu aslında.

Fakat, şikayetler de değişim talebi de teşkilatlardan ziyade kurucu ayarlarından, değerlerinden, ilkelerinden uzaklaşan AK Partiye… Ve reformcu kimliğini geride bırakan, kuşatıcı söylem yerine çatışmacı bir dil kullanan, demokrasiden uzaklaştığı algısı oluşan hükümete.

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AK Parti’nin dünkü güzel imajının yerine yerleşmeye çalışan kötü imajın vermiş olduğu bir rahatsızlık var tabanda.

Dolayısıyla bu sorun öyle teşkilatlardaki değişimle halledilecek bir mesele değil.

Elif Çakır’ın yazısı


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