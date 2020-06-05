Elif Çakır: AK Parti milletvekilleri sistemden şikayetçi; ‘Züğürt Ağa’ gibi hissettiklerini söylüyorlar

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi daha birinci beş yıllık dönemini doldurmadı, ancak ülkemizin kurumlarına, kurallarına, yargı kurumlarına, hukuk devleti ilkesine verdiği tahribatlara onlarca örnek birikti. AK Parti’nin kendi milletvekilleri bu sistemden şikayetçiler, meydanlarda bizatihi güçleneceğiz diye propagandasını yaptıkları sistemde kendilerini ‘Züğürt Ağa’ gibi hissettiklerini ifade ediyorlar.

Sayın Davutoğlu’nun ‘siyasal’ ve ‘yönetimsel’ kriz yaşadığımız için ekonomik kriz yaşıyoruz dediği bu.

Reklam

Kişisel yönetime tavan yaptıran, kurumsal yönetimi zayıflatan bu hükümet sisteminde ekonominin başına Daron Acemoğlu gelse… Ekonomiyi düzeltebilir mi?

Kurumlarıyla ve kurallarıyla, hukuk devleti ilkesiyle güven inşası tesis edilmedikçe imkansız.

Elif Çakır’ın yazısı