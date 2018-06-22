Elif Çakır: AK Parti kitlesinin bir kesimini Saadet’e kaptırırken, bir kesimini sandığa götüremeyecek görünüyor

Öyle görünüyor ki, CHP’nin “umutsuz” seçmen kitlesi yerlerini AK Parti’nin “kırgın” seçmen kitlesine devrediyor.

Yani…

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CHP 2011 seçimleri sonrasında sandığa küstürdüğü, isimleri ‘tatilciye’, ‘boykotçuya’, ‘umutsuza’ çıkan ne kadar seçmeni varsa bu kez sandığa götürürken, AK Parti seçmen kitlesinin bir kesimini Saadet Partisi’ne kaptırırken, bir kesimini ise sandığa götüremeyecek görünüyor.

AK Parti tabanındaki bu kesim sandığa hiç gitmeyecek, çünkü AK Parti’nin bugün verdiği aile fotoğrafından, kullandığı dilden, dahası bugün AK Parti’nin “adalet”, “hukuk” ve “özgürlükler” gibi alanlarda yaşanan ciddi sorunların sorumlusu haline gelmesinden rahatsız olduğu için bu partiye oy vermeyecek ama eli başka partiye de oy vermeye gitmeyecek.

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Elif Çakır’ın yazısı