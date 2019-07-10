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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: AK Parti cumhurbaşkanından bağımsız şekilde sistemi masaya yatırmalı

Ben uzun süre hükümet modeli olarak ‘başkanlık’ sistemini savundum.

O gün ne vaat edildiyse tam tersi gerçekleşti.

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Nitekim Türkiye’nin sorunları daha da derinleşti.

Ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçtikten bir yıl sonra sistem alarm vermeye başladı. Zaten alarm veren bir sistemdi. Şimdi alarmı duymazdan ve görmezden gelmek mümkün değil.

Şimdi Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin röntgeninin çekilmesi ve arızalı yanlarının düzeltilmesi gerektiğini muhalefet partileri söylemiyor, hükümet yetkilileri söylüyor.

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Ben de aynı fikirdeyim. Evet, AK Parti kendi iktidarından ve Cumhurbaşkanından bağımsız bir şekilde bir cerrah gözüyle sistemi masaya yatırmalı ve gözden geçirmelidir. Hiçbir sorun yokmuş gibi davranmamalıdır. Bu sistemi gözden geçirip siyasi ve idari yapının kurumsallaşmasını sağlayacak şekilde onarmanın yolunu aramalıdır. Çünkü aksi durumda dört bir yanda büyüyen problemlerin çözümünü bulması da mümkün olamayacaktır.

Elif Çakır’ın yazısı

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