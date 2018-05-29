Elif Çakır: AK Parti çözmek için el attığı hangi sorunu nihayetlendirdi?

Velhasıl kelam şimdiye değin yapılan bütün seçimler kritikti. Bütün seçimler ülkemiz açısından hayati önem taşıyordu.

Şunu sormak mümkün elbette…

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Tamam, AK Parti Türkiye’nin bütün sorunlu alanlarını çözüme kavuşturmak için el attı… Peki, Kürt meselesinden Alevi sorununa, temel hak ve özgürlüklerden demokrasiye, adalet sorunundan yargı sorununa kadar çözmek için el attığı hangi sorunu nihayetlendirdi?

Çözmek için indirdiği hangi sorun dosyasını ‘başarıyla tamamlanmıştır’ diyerek rafa kaldırmıştır?

Elif Çakır’ın yazısı