Elif Çakır: AİHM ve AYM kararları ortadayken, yok mu burada tuhaflık sizce de?

AİHM’e göre istihbarat servislerinin gizli bilgileri ele geçirildiğinde yayınlanabilir. Zaten yayınlanmış, üzerinde yorum yapılmış, çoğu insanın bildiği, ulaştığı bir bilgi de devlet sırrı niteliğini yitirmiş olur.

Bizde de AYM’nin MİT TIR’ları davasında vermiş olduğu karar, AİHM içtihatları yönündedir.

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AYM ‘kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan bir olaya ilişkin benzer haberlerin aylar önce yayımlanmış olduğu gözetilmeksizin…’ tutuklama ve mahkumiyet kararı verilmesini yanlış olduğunu hükme bağlamıştı.

AİHM içtihatları ve AYM’nin kararları ortada iken… Dahası MİT mensuplarının şehit olduğunu 26 Şubat tarihinde İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ Meclis’te yaptığı basın toplantısında açıklamışken… Bazı gazeteler bunu haberleştirmişken… Sosyal medyada konuşulmuşken.. Gizliliği kalmamış bu habere ilişkin Oda Tv fotoğraf yayınladı diye soruşturma açıldı, haberin muhabiri ve sitenin sorumlu müdürü ‘MİT mensubunu deşifre etmek’ suçundan tutuklandı!

Yok mu burada bir tuhaflık sizce de?

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Elif Çakır’ın yazısı