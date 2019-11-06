Elif Çakır: Adil bir karar çıktığı zaman neredeyse şaşkınlıkla karşılar hale geldik

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak davaları ülkemizdeki adalet sorunlarının tipik örnekleri arasındadır. Türkiye’de o kadar çok adli yanlışlar yapılıyor ki, adil bir karar çıktığı zaman neredeyse şaşkınlıkla karşılar hale geldik. Yargıçların hukuk içinde kalmaları, vicdanları ile karar vermeleri bizde inanılmaz, gerçekleşmesi imkansız bir şeymiş gibi sanılıyor. Adalete güvenimiz o kadar azalmış ki adalet ve tecelli iki yan yana gelmez kavram gibi geliyor.
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Kılıçdaroğlu’ndan çiftçiye: Hala oy veriyorsun, çünkü açlıktan ölmedin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın çiftçilere verdiği sözleri tutmadığını, onları mağdur ettiğini belirterek, “Bütün bunları söylüyorum, hala oy veriyorsun, çünkü açlıktan ölmedin” dedi.
Tel Abyad’da bomba yüklü araç saldırısı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bulunan Suriye’nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araç patladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen bir kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandı.
Bülent Ecevit, ölümünün 13’üncü yılında mezarı başında anıldı
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, ölümünün 13’üncü yıl dönümünde Ankara’daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
İkinci ortak devriye tamamlandı: TSK’ya ait dört, Ruslara ait dört zırhlı araç katıldı
Türk ve Rus zırhlı araçları, Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinin doğusu ile Tel Abyad’ın batısında ikinci ortak kara devriyesini tamamladı.
Rusya: DSG’nin Suriye ordusuna katılımının müzakeresi için desteğe hazırız
Rusya, YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye ordusuna katılımı konusunda müzakereler yapılması için katkı sunmaya hazır olduğunu açıkladı.