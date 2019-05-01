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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Adaylar yarışsaydı da sonuç pek değişmezmiş gibi geliyor bana

AK Parti tabanında geniş bir kesim uzunca zamandır AK Parti’nin kulağını çekmek, “Kendine çeki düzen ver” demek istiyordu.

Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde verilen ders, 2014 yerel seçimlerinden bu yana tehir edilen bir dersti.

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17 -25 Aralık darbe girişimi ve devamında yaşanan süreç, 15 Temmuz darbesi AK Parti’ye ders verecek tabanının elini kolunu tuttu.

Bu kayıpların içinde elbette ki, düşmanlaştırma, ayrıştırma, ötekileştirme ve beka tehdidi gibi söylemlerle geçirilecek sürenin sonuna gelinmesi de var.

Daha da önemlisi, AK Parti artık kendi reformist geçmişiyle mukayese ediliyor. Eski Türkiye ile değil.

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Özetle, adaylar yarışsaydı da sonuç pek değişmezmiş gibi geliyor bana…

Hatta 31 Mart seçimleri sonrasında yaşanan süreç, eğer seçimler yenilenirse AK Parti’nin elini daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Elif Çakır’ın yazısı

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