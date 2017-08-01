Elif Çakır: Abdullah Gül’e kulak verilseydi bugün bambaşka bir Türkiye olabilirdi

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Dün de “gazeteciler tutuksuz yargılanmalı” dediği için linç edilmişti. Bugün de aynısı oldu. Cumhuriyet Davasına dair söyledikleri nedeniyle bir kez daha kimliksiz troller ve kimliği belli itibar suikastçılarına ‘işaretlenerek’ hedef gösterildi.

Olsun. Abdullah Gül yine de her şeye rağmen konuşmaya hak olanı hatırlatmaya devam etmeli.

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Zira geçmiş gösteriyor ki, tarih onu haklı çıkardı. Belki o dönemlerde tepki vermek yerine kulak verilseydi bugün bambaşka bir Türkiye olabilirdi. O yüzden Abdullah Gül’e belki de bu kez kulak versek daha iyi olmaz mı?

Elif Çakır’ın yazısı