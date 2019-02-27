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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: 31 Mart seçimlerinde beka sorunu görmeyen vatandaş haklı

31 Mart seçimlerinde kurulacak sandıklarda ülkenin beka sorunu görmeyen vatandaş haklıdır.

Peki, hal böyle iken yerel seçimlerde kurulacak sandıklar vatandaşa neden “beka sorunu” olarak sunuluyor? Vatandaşın neden sandıkta kullanacağı oy ile ülkenin bekasını oylayacağına inanması isteniyor?

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Oysa ki olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz yaşanan hadiselerin moralleri hepten bozduğu şu süreçte, sağduyulu, umut veren, ülkede var olan sorunların çözüleceğine dair güven verecek bir dile, söyleme ne çok ihtiyacımız var. Korkuya değil güvene. Siyasetçilerimiz, ülkemizin beka sorunu olduğunu değil, ülkemizin güçlü olduğunu, her sorunla baş edecek güçte bir ülkemizin olduğunu söyleseler… Keşke…

Elif Çakır’ın yazısı

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