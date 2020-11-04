Diken

Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler neden kendilerini 1999 dönemiyle mukayese eder?

1999 depremini örnek göstererek vatandaşların şükretmesini istiyorlar. 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler neden hala 1999 depremindeki iktidarın beceriksizliğini örnek gösterirler? Neden kendilerini 1999 dönemiyle mukayese ederler?

20 yıldır depremde insanlar ölmesin diye hangi adımları attıklarını niye anlatmazlar?

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Hani depremde ölmek kader değildi, hani deprem değil tedbirsizlik öldürürdü? Hani deprem değil, bina öldürürdü? Bu binalara nasıl, kim ruhsat verdi neden anlatmıyorlar?

Deprem vergilerinde toplanan milyarlar nerelere harcandı? Neden deprem önlemlerine harcanmadı? Bunları anlatmıyorlar…

Hani ‘Malzemeden çalmanın arkasında ahlak hırsızlığı, hukuk kapkaççılığı, siyaset yankesiciliği, kamu yönetimi kalpazanlığı’ vardı. (Erdoğan, 2003)

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Bu ülkede neden yoksullar ölüyor hep?

Elif Çakır’ın yazısı

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