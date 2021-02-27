Elif Çakır: 104 gün sonra ne değişti?

6 Kasım 2020 tarihinde 9 lirayı zorlayan kur, Berat Albayrak’ın görevi bırakmasıyla ve Albayrak sonrası uygulamaya geçen politikalarla 6.89 liraya kadar gerilediğini gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda yaptığı görev değişikliğine piyasaların olumlu tepki verdiğini Sayın Erdoğan’ın kendisi ifade etti.

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Dövizin yeniden tırmanmasını, Türk lirasının yine değer kaybetmesini göze alarak Berat Albayrak’ın kabineye dönebileceğine ihtimal veren açıklamalar yapması için çok, çok, hayati öneme sahip bir nedenin olması lazım!

O neden nedir?

104 gün sonra ne değişti?

Elif Çakır’ın yazısı