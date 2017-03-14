Eleştirmen Dorsay’a göre Beyoğlu ‘kültürel kıyım’ın pençesinde: Belediye başkanı yargılanmalı

Türkiye’nin önde gelen sinema eleştirmenlerinden Atilla Dorsay, Beyoğlu ve Taksim’de ‘kültürel kıyım’ yapıldığını belirterek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yargılanması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Emrah Kolukısa’ya konuşan Dorsay şunları söyledi: “Beyoğlu’nda yıkılan, kapalı tutulan salonun haddi hesabı yok. Niye Muammer Karaca kapalı mesela? Niye eski Elhamra kapalı duruyor? Bütün bunların hesabı sorulmalı. Beyoğlu ve Taksim’de o kadar çok mekân yıkıldı ki bugünkü Beyoğlu belediye başkanının ileride ciddi bir yönetim değişikliği olduğunda sorguya çekilip bu kültür kıyımından yargılanması lazım. Onun tek derdi Tarlabaşı projesini hayata geçirmek, rant adamı çünkü.”

‘Emek olayı’

Dorsay yeni Emek Sineması’nı beğendiğini yazdığı için Sinema Yazarları Derneği’yle (SİYAD) arasının bozulduğunu anlatırken da şöyle dedi: “Oysa bu dönemde birleşmemiz lazım, çünkü müstebit bir iktidara ve tehlikeli bir rejim değişikliğine karşı aklı başında bütün insanların ve kurumların mücadele ettiği bir dönemdeyiz.”