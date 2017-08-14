Eleştirilerin hedefindeki Trump, ırkçı şiddeti kınadı: Hesap vereceksiniz

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ABD’de beyaz üstünlüğünü savunan grupların şiddetini kınamadığı gerekçesiyle eleştirilen başkan Donald Trump, isim vererek sağ grupları kınadı.

İç savaş döneminde ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee’nin Charlottesville’deki heykelinin kaldırılması planına karşı şehirde ırkçılar toplanmaya başlamıştı. Karşıt grupların da sokağa dökülmesi üzerine gerginlik tırmanmıştı.

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Trump, olaylara ilişkin ilk açıklamasında tarafların sergilediği şiddeti kınadığını belirtmişti. Ancak başkanın ırkçılardan söz etmemesi eleştiri konusu olmuştu.

Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, ırkçıların Amerikalıların değer verdikleri her şeyden tiksindiğini belirterek, “Irkçılık kötüdür ve Ku Klux Klan, neo-Naziler, beyaz ırkçılar ve diğer nefret grupları dahil onun (ırkçılık) adına şiddete başvuranlar suçlu ve eşkiyadır” diye konuştu.

Olaylar sırasında ırkçı gruptan biri aracıyla anti-faşist protestocuların arasına dalmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

‘ABD’de yeri yok’

Trump, Adalet Bakanlığı’nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini vererek federal güvenlik birimlerinin ABD halkını korumak için hiçbir kaynağı esirgemeyeceğini kaydetti.

Trump, şunları söyledi: “Irkçılık şeytanidir. Bu hafta sonundaki ırkçı şiddette suç işleyen herkese söylüyorum; hesap vereceksiniz. Adalet yerini bulacak. Cumartesi de söylediğim gibi bu berbat, nefret, bağnazlık ve şiddet gösterisini mümkün olan en sert şekilde kınıyorum. Bunların Amerika’da yeri yok.”