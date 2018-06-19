Eleştirilere ‘korku refleksi’ diyen Çiller: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

AKP’nin İstanbul’daki mitingine katılan eski başbakan Tansu Çiller, sosyal medyada kendisine yönelik eleştirileri ‘korku refleksi’ olarak niteledi.

Çiller başbakanlık yaptığı yılları ise şöyle anlattı: “Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum.”

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AKP’nin Yenikapı’da düzenlediği mitinge katılan Çiller, “Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz” sorusuna “Ben bugün sadece milli bir şuurla buradayım” yanıtını vermiş, ardından platforma çıkarak katılımcıları selamlamıştı.

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdulkadir Selvi, Çiller’le konuştu.

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Yenikapı’ya kendisini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın davet ettiğini aktaran Çiller, “Ama ben davet üzerine bu çıkışı yaptım diyemem. Benim davete gitmem, tamamen milli şuurdan kaynaklandı” dedi.

Çiller şöyle devam etti: ”Bu bir siyasi mesaj değil ama milleti özlediğimi hissettim. Oraya çıktığımda sevgi ve özlemden başka bir şey hissetmedim. Siyaset millet adına yapılır. Milletle karşılıklı sevgi olmazsa yapılamaz. Siyasete dönmem için, genel başkan olmam için, kongreye girip partinin başına geçmem için çok talepler oldu. Siyasete yeniden dönmek için hiçbir talebim olmadı. Yine de olmaz. Ama bugün farklı bir şey görüyorum. Kafaları karışık görüyorum. O nedenle Yenikapı’da milli şuur vurgusu yaptım.”

Çiller, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere ise şöyle yanıt verdi: “Korku refleksi olmasa bu kadar tepki olmazdı. Doğruları söylememden rahatsız olanlar olabilir.”

90’lı yıllara ‘dönen’ Çiller, sözlerini şöyle bitirdi: “Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım.”