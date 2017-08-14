Eleştiri istenmiyor: Polisi bıçaklayıp öldüren IŞİD’li haberine yayın yasağı

‘Canlı bomba’ şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD şüphelisinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir polis memurunu bıçakla öldürmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirildi.

İstanbul başsavcılığınca yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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Açıklamada, soruşturma tamamlanana kadar her tür haber, röportaj ve eleştirinin yasaklandığı belirtilerek şunlar söylendi: “Toplum sağlığının milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj eleştiri ve benzeri yayın yapılmasının 5187 sayılı kanununun 3/2 maddesi ve 5651 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında yasaklanması ile soruşturma dosyası hakkında 5271 sayılı kanunun 153. maddesi uyarınca kısıtlama kararı verilmesi kararı verilmiştir.”

Dün gece saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan ve iki polis tarafından emniyete getirilen şüpheli, araçtan indirilip terörle mücadele şube müdürlüğüne geçirileceği sırada, bıçakla yanındaki polise saldırdı.

Bağrışmalar üzerine şüpheliyi Vatan’a getiren diğer polis ve o sırada çevrede bulunan polisler, IŞİD’li olduğu belirtilen ve kelepçelenmediği anlaşılan saldırganı silahla vurarak öldürdü.

Yaralanan polis, hastanede hayatını kaybetti. IŞİD şüphelisi olmasına rağmen saldırganın neden kelepçelenmediği ve üstünün aranmadığı tepki çekti.