Elektroşokla balık avlayan iki kişiye 73 biner lira ceza

Konya’da, Beyşehir Gölü’nde elektroşok cihazıyla dört sazan balığı avlayan iki kişiye 73 bin 747’şer TL para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Beyşehir Gölü’nde, sabah saatlerinde, elektroşok cihazıyla balık avlandığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Milli Parklar 8’inci Bölge Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri ekipleri harekete geçti.

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Ekipler Karadiken Mahallesi Avlak Sahası’na gittiklerinde, sazlıklar arasında bir aracın lastik izine rastladı ve izleri takip ederek sazlıklar arasına gizlenilmiş kamyonete ulaştı.

Ekipleri geldiğini gören D.A., aracına binip kaçmak istedi ancak yakalandı. Bu sıra yanındaki F.U da koşarak kaçmak isterken kısa süren kovalama sonucunda yakalandı.

Çevrede yapılan araştırmada da sazlıklar içinde kano, göle elektrik vermek için kullanılan kepçe ve kabloları, akü, yaklaşık 25 kiloluk dört sazan balığı ele geçirildi. İkisine de Çevre Koruma Kanunu’na muhalefet suçlarından para cezası verildi.