Elektronik sistemdeki belgeleri tahrif ederek hakkındaki suçlamaları düşürdü

ABD’nin New Hampshire eyaletinde yaşayan bir kadın, ‘savcı rolüne bürünerek’ hakkındaki suçlamaları düşürdü ama hakim karşısına çıkmaktan kurtulamadı.

Uyuşturucu satma suçunun da aralarında bulunduğu suçları işlediği gerekçesiyle geçen yıl hakkında dava açılan 33 yaşındaki Lisa Landon, eyaletin elektronik sistemine girerek suçlamalara delil olarak dosyasına konan belgeleri tahrif etti. Belgelere müdahale ederek aleyhindeki delilleri ortadan kaldırdı ve kendini akladı.

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Ancak, Landon’ın hapis yatmaktan kurtulma planı ona yeterlilik değerlendirmesi (ABD adalet sisteminde, bir davalının bir mahkeme sürecini anlama ve katılma yeteneğinin olup olmadığının anlaşılması için yapılan değerlendirme) uygulaması gereken bir adli tıp uzmanının durumu fark etmesi sonrasında suya düştü.

Landon hakkındaki suçlamaların düşürüldüğünü fark eden uzman durumu savcılığa bildirerek, “Bu şartlar altında halen değerlendirme testi yapmama gerek var mı” diye sordu.

Bunun üzerine yapılan inceleme sonucunda gerçek ortaya çıktı. Ve, Landon’a yönelik suçlamalara, delilleri tahrif etme, yargıyı yanılma da eklendi.