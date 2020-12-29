Elektrikte güvence birim bedelleri artırıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021 yılında abonelerden gruplarına uygulanacak güvence birim bedellerini yeniden belirledi.

Fotoğraf: Arşiv

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan EPDK kararı kapsamında, 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri, sanayi ve ticarethane için 93.7 kWh/TL’den 106.9 kWh/TL’ye, mesken için 33 kWh/TL’den 37.6 kWh/TL’ye, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16.5 kWh/TL’den 18.8 kWh/TL’ye, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44.5 kWh/TL’den 50.7 kWh/TL’ye yükseltildi.