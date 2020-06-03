Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktı

Diyarbakır’da, elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kurutmaya çalışan kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, kadın ve 12 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.

Fotoğraf: DHA

Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi 39’uncu Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında oturan kadın, bu sabah yıkadığı çamaşırları elektrikli ısıtıcıdan faydalanarak kurutmak istedi. O sırada, belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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Komşularının ihbarıyla eve sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen anne ve oğlu ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Acil serviste tedaviye alındıkları, ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.