Elektrik zammı darboğazdaki enerji şirketlerine borsada prim yaptırdı

Elektrik tarifesine yapılan yüzde 14.9 zammın ardından enerji şirketleri hisselerine güçlü alım gelirken, en fazla yükselen hisselerden Akenerji yüzde 8, Enerjisa yüzde 5 civarı primli.

Fotoğraf: Reuters

EPDK, tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere vergi ve fonlar dâhil yüzde 14.9 artış yapıldığını açıklarken, böylece son üç ayda elektriğe yüzde 32 zam gelmiş oldu.

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İş Yatırım’ın değerlendirmesinde, “Elektrik fiyatlarına yapılan %14.9 zam nedeniyle Enerjisa, Alarko Holding (sınırlı) ve Zorlu Enerji’nin (sınırlı) borsaya göre daha güçlü olmasını bekliyoruz” dendi.

Enerjisa hisseleri açılış sonrası yüzde 10 yükselmesinin ardından saat 10:28’de yüzde 4.82 primle 6.52 liradan; Akenerji hisseleri de yüzde 8.33 primle 0.65 liradan işlem görüyor.

Alarko yüzde 4 yükselmesinin ardından aynı saatte 2.4 primle 5.11 liradan, Odaş Elektrik yüzde 4.14 primle 1.76 liradan, Aksa Enerji yüzde 1.1 yükselişle 2.76 liradan, Zorlu Enerji yüzde 0.8 primle 1.27 liradan işlem görüyor.

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BIST 100 endeksi ise yüzde 0.13 artıda.

Sektör darboğazda

Son raporlara göre, enerji sektöründeki şirketlerin borcu en az 50 milyar dolar seviyesinde olurken, bunun yaklaşık 13 milyar doları ‘batık kredi’ olarak kabul ediliyor. Son olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eylül ayında bankacılık sektöründe toplamda 46 milyar liralık kredi tespit edildiğini, bunun da büyük bölümünün inşaat ve enerji sektörlerinde olduğunu açıklamıştı.

Geçen mayıs ayında da hükümetin enerji sektöründeki 13 milyar dolarlık sorunlu kredinin düzlüğe çıkarılması için çalışma yaptığı ifade edilmişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre son dönemde en çok kapanan şirket elektrik enerjisi üretiminde yaşanırken, elektrik üreten şirketlerin yılda 4.3 milyar dolar borç ödemesi gerekiyor. Bu borcun 2.6 milyar dolarıysa faiz ödemesi.