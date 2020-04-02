Elektrik ve doğalgazda ‘corona’ uygulaması: Fatura ortalamaya göre düzenlenecek

Elektrik ve doğalgazda fatura düzenlemede yeni bir sisteme geçildi. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için şehir içi dağıtım şirketi personelinin aylık düzenli fatura okuması yerine, son iki yıllık ortalama tüketim değerleri alınacak. Bu veriler çerçevesinde fatura oluşturulacak. Salgının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre tüketim değerleri alınan ay için geçmiş dönemde bir tüketim yoksa, emsal tüketimler dikkate alınarak fatura çıkartılacak.

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Söz konusu olan 100 metrekare bir dairenin tüketimi ve faturası ise, aynı özellikteki diğer tüketim miktarları göz önünde bulundurulacak.

Sektör kaynakları, hazırlıkları sürdürülen yeni uygulamayı şöyle anlattı: “Bir abonenin nisan ayı gaz ve elektrik tüketimi nasıl hesaplanacak? Geçmiş iki yıllık dönemdeki nisan tüketimlerine bakılacak. Bu veriler çerçevesinde fatura çıkartılacak. Abone de yeni sistemle ilgili bilgilendirilecek. Faturalar elektronik sistem üzerinden aboneye ulaştırılacak.”

Salgın sonrasında ölçülecek

Salgın önlemlerinin kaldırılmasının ardından gerçek tüketimler ölçülecek.

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Abonenin gerçek tüketimi, faturalanan tutarın altındaysa iade işlemi söz konusu olacak. Tersi durumda ek ödeme talebinde bulunulacak.