Elektrik ve doğalgaza zam

Tüm kullanıcı gruplarında elektriğe ve doğalgaza zam yapıldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan yeni tarife yayınlandı.
Buna göre konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 zam yapıldı.
Yeni yıldan itibaren, konutlar için 1000 metreküp doğalgaz 1264, diğerleri için de 1414 liraya satılacak.
Elektriğe de zam
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kararı da Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.
Elektrik tarifelerinde konut, sanayi ve ticarethanelere, vergi ve fonlar dahil edilerek ortalama yüzde 6 zam yapıldı.