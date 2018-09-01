Elektrik ve doğalgaza ‘erkenden’ zam geldi!

Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ila yüzde 16 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun yeni fiyat tarifesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam yaptı.

Elektrik fiyatlarında da artış oldu. Tek zamanlı tarifeye yüzde 15 zam yapılırken; üç zamanlı tarifede gündüze yüzde 15, geceye yüzde 16,2, puant saatlere de yüzde 14,6 zam geldi.

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Öte yandan fiyatları üç ayda bir yenileyen EPDK, zammı 1 Ekim yerine 1 Eylül’de duyurdu.