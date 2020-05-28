Elektrik üretimi martta yüzde 0.7 azaldı

Elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azalışla 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate geriledi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) mart ayına ilişkin elektrik piyasası sektör raporuna göre, elektrik üretiminin yüzde 40.4’ü hidroelektrik santraller, yüzde 20.3’ü ithal kömür, yüzde 12.5’i linyit, yüzde 10.4’ü doğal gaz santralleri tarafından yapıldı.

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Bu kaynakları sırasıyla rüzgar, jeotermal, biyokütle, asfaltit, taş kömürü, fuel-oil ve güneş izledi.

Böylece, toplam elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0.7 azalarak 23 milyon 828 bin 262 megavatsaate düştü.

Faturalanan miktar yüzde 0.9 düştü

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.9 azalarak 18 milyon 452 bin 687 megavatsaat oldu.

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Martta faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 45’i sanayi, yüzde 26.1’i mesken ve yüzde 24.3’ü ticarethane aboneleri tarafından yapıldı. Kalan tüketimin yüzde 2.4’ü aydınlatma, yüzde 2.2’si ise tarımsal sulama kaynaklı.

Kurulu güç yüzde 1.8

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü bu dönemde yüzde 1.8 artarak 84 bin 951 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 30.2’si doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24.3’ü barajlı hidrolelektrik, yüzde 11.9’u da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalan kısmı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.