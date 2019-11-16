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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik teline değince akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir besihanenin çatı tadilatında çalışırken başı elektrik teline temas eden 28 yaşındaki işçi Aytekin D., akıma kapılıp yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Olay, dün saat 14:30 sıralarında Yavaşlar köyünde meydana geldi. Bir besihanenin çatı tadilatında çalışan işçilerden Aytekin D., başının çatının üzerinden geçen elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

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Yerde hareketsiz yatan 28 yaşındaki işçiyi fark eden diğer işçiler, sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan genç işçi kurtarılamadı.

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