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Yaramazlara biraz batar!

Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının bakım ücreti yüzde 20 zamlandı

Elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine ortalama yüzde 20 zam geldi.

Fotoğraf: DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın su, elektrik ve gaz sayaçları tamir ve ayar ücret tarifesi Resmi Gazete’de yayınlandı.

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Önceki tarifeye göre gaz sayaçları tamir ücretleri 14,5 lira ila 431 lira arasında değişirken, yeni düzenlemeyle bu rakam 17,3 lira ila 517,2 lira arasında belirlendi.

Boyama gerektiren hallerde her bir sayaç için belirlenen ücret geçen sene 11 lira ila 95 lira arasındayken, bu rakam yeni tarifede 13 lira ila 115 lira arasında belirlendi.

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